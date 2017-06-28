Уголовное дело заведено на директора ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» Павла Бурсикова, который подозревается в нанесении ущерба государству на сумму 142 105 200 рублей. Как стало известно «Известиям», в результате махинаций госсредства на фиктивное строительство были выделены в 2014 году.

По версии следствия, Бурсиков, являясь директором ФКУ «УКС МЧС России», и достоверно зная о невозможности исполнения подконтрольным ему ЗАО «Гранд Инвестментс» ранее заключенного госконтракта на строительство 80-квартирного жилого дома в г. Самара, в 2013–2014 годах подписал ряд дополнительных соглашений к указанному госконтракту и платежные поручения на оплату якобы выполненных работ, в результате чего ЗАО «Гранд Инвестментс» было перечислено 142 105 200 рублей.

При этом отсутствовали как проектно-сметная документация, так и выделенное место для строительства данного дома. Более того, до июня 2017 года, то есть в течение 4,5 года, какие-либо работы по строительству жилого дома не начаты, проектно-сметная документация так и не была разработана.

На Бурсикова возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».