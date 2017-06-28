Новый Дом культуры появится в Усть-Куломском районе Коми. Открытие учреждение запланировано на 22 августа — в День образования республики.

Как сообщает ИА «Комиинформ», потребность в Доме культуры появилась давно. Строительство здания было начато четыре года. Глава районной администрации Сергей Рубан отметил, что необходимость в новом здании вызвано катастрофическим состоянием старого.

«Туда страшно зайти, все держится на одной печке. А село большое, появилась новая школа, есть потребность в культуре, люди готовы и хотят этим заниматься», — рассказал Рубан.

Со временем в здании были установлены окна и двери, появился черновой пол, стены облицевали гипсокартоном. В настоящее время специалисты проводят инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, электропроводкуи вентиляцию. Ремонтные работы планируется завершить до 20 июля текущего года. На реализацию проекта затратили свыше 5,5 млн рублей.