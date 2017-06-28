В Иркутской области благодаря решительным действиям двух неравнодушных граждан были спасены 12-летние мальчик и девочка. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Первый случай произошел в Усольском районе. На реке Белая местный житель спас тонущую девочку. По данным полиции, девочка отдыхала на берегу реки вместе с подругами без контроля со стороны взрослых. Дети испугались, когда подруга скрылась под водой на долгое время, и стали звать на помощь. Их крики услышал 32-летний мужчина, отдыхавший рядом. Он вытащил девочку из реки и доставил в больницу, сообщает ИА IrkutskMedia.

Другой случай произошел 20 июня на улице Костромской на берегу реки Ангара. Мальчик 12 лет не сообщил родителям, что отправился купаться. В воде он оступился, испугался и начал тонуть. Подростка, который скрылся под водой, заметила отдыхавшая рядом женщина. Она нырнула за ним, вытащила на берег, оказала первую помощь и вызвала медиков. Сейчас ГУ МВД России по Иркутской области разыскивают спасительницу, чтобы вручить награду, сообщает сайт «Комсомольской правды в Иркутске».

С начала года на водоемах Иркутской области погибли 16 детей. Причем 12 случаев произошло в июне. Полиция призывает родителей не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не позволять им самостоятельно уходить купаться.