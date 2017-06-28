Сотрудники правоохранительных органов арестовали женщину, подозреваемую в покушении на свою мать и двух дочерей в Подмосковье. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Подозреваемая Екатерина Д. была задержана в Ленинском районе Подмосковья. Следственный отдел по городу Видное ГСУ СК РФ по Подмосковью продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на убийство трех лиц, в том числе малолетних».

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 июня. 31-летняя подозреваемая нанесла ножевые ранения в область живота своей 52-летней матери и двум дочерям 2 и 11 лет, пока все трое спали. Пострадавшие были госпитализированы.

По предварительным данным, как сообщает РЕН ТВ, женщина тяжело переживала развод и якобы из-за этого набросилась на дочерей.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося. Подозреваемой назначена психиатрическая судебная экспертиза.