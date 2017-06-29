Сегодня фестиваль современного танца Open Look открывается уже в 19-й раз. За эти годы мы прошли достаточно сложный путь, который во многом отражает и путь этого искусства в нашей стране в целом.

Когда фестиваль только зарождался, у нас был настоящий дефицит российских мастеров. Чтобы пересчитать в те годы специалистов, чье участие в современной хореографии было действительно ощутимо, хватит пальцев одной руки. Еще одно обстоятельство, мешавшее развиваться этому искусству, — информационная блокада. Помню, как мне пришлось из одного человека целый час буквально вытягивать по словам информацию о том, что же такое American Dance Festival и для чего он нужен. Из уст в уста передавались сведения о том, что происходит с танцем за рубежом, и не все были готовы ими делиться.

Это сейчас мир иной — есть YouTube, видеозаписи многих спектаклей выкладываются в Сеть; а тогда — мы пытались разрушить барьеры, сделать современный танец доступным. Но не для того, конечно, чтобы унифицировать его язык — в любом случае каждый хореограф ищет свой язык танца, отталкиваясь от предельно субъективных ощущений. Просто иногда хореографы — как раз ввиду этого информационного вакуума — изобретали велосипед. Им казалось, они сочиняют что-то принципиально новое, хотя это все задолго до них уже кто-то сочинил. Поэтому изменения в среде современного танца в России в конце 1990-х были просто необходимы.

В первый год существования проекта, который уже позже стал называться «Фестиваль Open Look», мы приняли коллектив известного американского хореографа Билла Янга. Помню, какой это был для нас шок. Мы тогда ничего не знали: ни как расселять гостей, ни как координировать. Плакат первого фестиваля был распечатан мной на листе формата А4, и в одной конторе мне увеличили его, сделали большие плакаты — два на весь город. И, несмотря на всё это, у нас был аншлаг! Я не мог понять, как люди узнали об этом событии. Интерес проявили и пресса, и телевидение. Значит, публике это оказалось действительно нужно.

Однако была и другая проблема: недостаток образования. Я помню, как Саша Кукин (основатель Театра танца Саши Кукина) провел мастер-класс как представитель России, а Билл Янг — со стороны Америки, а артисты Янга выступили со спектаклем. И когда постановка объединилась с образовательной частью, словно возник электрический разряд .

Мы до сих пор сохраняем такое сочетание, одно подпитывает другое. Известно: лучший тренер — тот, кто может не только рассказать, но и показать. И когда мы приглашаем провести мастер-классы зарубежных хореографов, носителей своей танцевальной техники, это можно сравнить с изучением иностранного языка: каким бы хорошим ни был русский педагог, всё же он может не обратить внимания на те нюансы, которые будут видны носителю языка.

И вот постепенно ситуация стала меняться. Была прорвана «информационная блокада», изменилось отношение к современному танцу. Скажем, 20 лет назад в Мариинском театре почти не было современных балетов, а сейчас одна треть репертуара — это современная хореография. В Академии Бориса Эйфмана есть соответствующий спецкурс. Мы ведем переговоры о спецкурсе и в Театральной академии, нынешнем Институте сценических искусств.

Поначалу наш фестиваль существовал без средств из государственного бюджета, потом город стал помогать. Радует, что сегодня и представители бизнеса нас поддерживают. Они стали понимать, что в культуру надо вкладывать деньги, не ожидая быстрых результатов. Иначе станет хуже, в частности, для самих бизнесменов: их будут окружать малообразованные и агрессивные люди, которые рано или поздно свою агрессию проявят.

К сожалению, люди моего поколения не понимали значения культуры, потому что государство полностью спонсировало ее, когда они были детьми. Перестройка сознания случилась в 1990-е — тогда учреждения культуры оказались перед необходимостью зарабатывать деньги самостоятельно. Многие с этим не справились. И стало ясно: культура — это не что-то само собой разумеющееся. Это ценность, за которую надо бороться. Она требует защиты и поддержки.

Сегодня, если мы хотим, чтобы современный танец развивался, нужно понимать, зачем он нужен обществу. Являясь в каком-то смысле противостоянием классическому балету, современный танец тем не менее не протестная история, не андеграунд и не маргинальное направление. Это — одна из основ нашего будущего. Как в литературе: Пушкин, Толстой и Чехов — опора, но нельзя жить только великим прошлым. Современные писатели тоже нужны, и общество и государство должны прилагать все усилия, чтобы помочь им состояться. Так и с современным танцем, путь которого в нашей стране оказался непростым, но безусловно ярким.

Автор — основатель и директор Международного фестиваля танца Open Look

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