«Коллегия адвокатов Павла Астахова» представляет интересы Романа Шимко, отца погибшего в ДТП мальчика из города Железнодорожного в Балашихинском районе, в крови которого в результате экспертизы был обнаружен этиловый спирт, сообщила «Известиям» пресс-секретарь коллегии Вероника Воронова.

«Коллегия приняла на себя защиту Романа Шимко, наши адвокаты представляют его интересы. Конечно, Павел Алексеевич в курсе этой ситуации и ему принадлежит инициатива поддержать Романа. Нам изначально поступало много звонков по поводу этого инцидента, и оказалось, что у него нет квалифицированной юридической помощи, теперь ему помогают наши адвокаты», — отметила представитель коллегии.

По ее словам, в настоящее время МВД и СК РФ расследуют два уголовных дела. В первом из них, по факту ДТП, Шимко проходит как потерпевший, во втором деле, о халатности при проведении экспертизы, которое ведет Следственный комитет, отец погибшего мальчика выступает в качестве свидетеля. Этот статус не позволяет ему влиять на следственные действия — например, при эксгумации тела и так далее.

«Мы будем пытаться добиться изменения статуса на «потерпевшего», в этом случае у него будет значительно больше правомочий», — отметила Вероника Воронова.

23 апреля в городе Железнодорожном 31-летняя Ольга Алисова нарушила правила дорожного движения и сбила шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Позже выяснилось, что Алисова является женой участника ОПГ.

После аварии она заявила, что мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения, а судмедэксперты указали, что в крови мальчика обнаружено 2,7 промилле алкоголя.