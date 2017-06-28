Депутаты Верховной рады Украины должны отказаться от неприкосновенности и лишиться статуса «отдельной касты». Об этом напомнил украинский президент Петр Порошенко в День конституции страны.

По словам Порошенко, действия Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро оказываются безрезультатными из-за неприкосновенности парламентариев.

«Надеюсь, Верховная рада одобрит отмену депутатской неприкосновенности, члены парламента раз и навсегда уравняют себя в правах с гражданами Украины, точно так же, как мы сняли неприкосновенность с судей», — цитирует президента Украины ТАСС.

Депутаты должны быть не отдельной кастой, равными перед законом, добавил Порошенко.

Депутатская неприкосновенность закреплена в конституции Украины. Без согласия рады народных избранников нельзя задерживать и арестовывать, а также привлекать к уголовной ответственности, напоминает BFM.RU.

Вопрос о необходимости лишить парламентариев депутатского иммунитета муссируется на Украине на протяжении нескольких лет.