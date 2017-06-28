Несколько улиц Барнаула будут перекрыты в период летнего сезона из-за ремонта теплосетей.

Как сообщает altapress.ru, 13 июля до 21:00 будет перекрыто движение на участке от улиц Пушкина, Максима Горького до проспекта Комсомольского. Помимо этого, в этих же границах до улицы Гоголя движение будет недоступно с 8 по 21 августа в связи с проведением работ по подготовке к отопительному сезону.

Движение на пересечении улиц Ленина и Северо-Западной будет перекрыто 8 июля с 08:00, а с 14 июля по 7 августа будет закрыт проезд по нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Гоголя до улицы Пушкина.

Как ранее писали «Известия», за восемь лет власти Барнаула намерены отремонтировать дорожное покрытие на 35 улицах города и пяти трассах краевого и межмуниципального значения. Предполагается, что к 2025 году дороги будут свободнее в часы пик и уменьшится число аварий. Уже в 2018 году изменения коснутся 27 объектов, среди которых улицы Трактовая, Балтийская, Матросова, Георгиева, Сухэ-Батора, Лесной и Южный тракты.