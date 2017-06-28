В Тамбове участники комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили дизайн-проекты дворов и парков, которые ранее согласовали с местными жителями.

В список вошло 36 объектов. Из них 11 будут благоустроены на условиях софинансирования жителей, которые решили расширить минимальный перечень работ. Суммы варьируются от 20 тыс. рублей и до более 100 тыс. рублей, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В минимальный перечень работ входят асфальтирование, освещение, установка скамеек и урн. К работам подрядчики приступят в середине августа. Проектом занимается партия «Единая Россия».