В Подмосковье открылся «Сезон Станиславского»
Фестиваль открылся в усадьбе Константина Станиславского в подмосковной Любимовке 27 июня
Площадками фестиваля станут Московский Губернский театр и усадьба Станиславского в поселке Любимовка
Художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков приветствует гостей на открытии мероприятия
В этом году в рамках фестиваля будут показаны пьесы «Сон об осени», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Стойкий оловянный солдатик» и «#ТОДАСЁ»
Гости на открытии фестиваля
Гости фестиваля стали участниками «Вишневого квеста», задуманного Сергеем Безруковым по мотивам пьесы «Вишневый сад»
Главные роли исполнили артисты Московского Губернского театра
Артисты Московского Губернского театра Виктор Шутов и Сергей Кисса
Антон Хабаров в роли Лопахина
Зрители могли перемещаться по территории усадьбы Станиславского вместе с героями Чехова
Карина Андоленко в роли Раневской
Сергей Безруков в эпизодической роли Прохожего
В рамках фестиваля будут также работать творческие мастерские и лаборатории, проходить мастер-классы, лекции и семинары известнейших деятелей театра
Летний фестиваль губернских театров продлится до 7 июля и завершится музыкальным спектаклем «Блудный сын» Игоря Миркурбанова и группы Red Square Band