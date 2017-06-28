Проверка по факту наезда автомобиля на трех несовершеннолетних во время спортивных соревнованиий проводится Инзенской межрайонной прокуратурой Ульяновской области. Об этом 28 июня сообщается на сайте ведомства.

25 июня в ходе шестого этапа межрегионального любительского автокросса на приз Главы администрации Базарносызганского района один из автомобилей, выехав за пределы трассы, совершил наезд на трех подростков. С переломами нижних конечностей они были госпитализированы.

При проверке, которую начала прокуратура, в крови водителя автомобиля был обнаружен алкоголь. Также выяснилось, что по вине организаторов соревнований его участники не проверялись на состояние опьянения перед стартом.

Проверка обстоятельств ДТП продолжается.