Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин отпущен из полиции после задержания во время пикета у Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Митрохина доставили в ОВД «Тверское» рядом с Советом Федерации и практически сразу же отпустили», — пояснил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Сергей Митрохин сейчас вернулся к зданию верхней палаты российского парламента, где сейчас идет рассмотрение законопроекта о программе реновации жилого фонда столицы.