Срок службы российских дорог продлит внедрение инновационных битумных лент, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Кроме того, новая разработка российских нефтепереработчиков поможет сократить стоимость ремонтных работ. Использование специальных стыковочных битумных лент ускоряет сроки ликвидации трещин на дорожных покрытиях в четыре раза.

По мнению главы Росавтодора Романа Старовойта, оптимизация сроков дорожных работ уменьшит неудобства для автомобилистов на время ограничений проезда. С другой стороны, увеличится количество отремонтированных городских улиц и межрегиональных трасс в течение одного сезона.