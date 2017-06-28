Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС у жительницы Омской области прошли благополучные роды. Инцидент произошел в Усть-Ишимском районе Омской области, где из-за затопления нарушено автотранспортное сообщение с 12 селами и деревнями.

Беременная жительница отрезанного водой села Хутор начала рожать, однако ближайшая больница находилась в 30 км. Как передает РИА «Омск-информ», спасатели эвакуировали роженицу на автомобиле высокой проходимости по затопленной дороге, затем на лодке по воде.

Им удалось оказать помощь вовремя. В районной больнице Усть-Ишима женщина родила девочку. Сейчас с мамой и ребенком всё в порядке, их здоровью ничего не угрожает.