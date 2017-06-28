СК возбудил уголовное дело после убийства женщины в день освобождения подозреваемой из тюрьмы. Об этом сообщила представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Инцидент произошел 26 июня в квартире одного из домов на Ельнинской улице в Москве. Подозреваемая нанесла два ножевых ранения в грудь погибшей во время застолья в ходе бытового конфликта. От полученных травм женщина скончалась на месте, 33-летняя подозреваемая признала свою вину, сообщает «Дни.Ру».

Подозреваемая уже имеет судимость за хранение наркотиков, из тюрьмы она освободилась в день совершения убийства, 26 июня.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», фигурантке уже предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать о заключении задержанной под стражу, сообщает «Интерфакс».