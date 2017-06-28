На базе Сахалинского государственного университета откроется группа дневного пребывания для малышей от года до трех лет. Родители-студенты смогут оставлять там детей на время занятий под присмотром компетентных специалистов. Об этом на рабочем совещании сообщил губернатор области Олег Кожемяко.

По словам главы региона, студенческие ясли позволят сократить период академического отпуска у мам-студентов. Сейчас девушки прерывают учебу, потому что не с кем оставить ребенка. Ясли позволят молодежи получать образование, не волнуясь за детей, сообщает ИА SakhalinMedia.

В Южно-Сахалинске планируется открыть одну группу, рассчитанную на 20 детей. В помещении предусмотрены спальня, игровая и кухня. Если же услуга окажется востребованной, то количество ясельных групп в областном центре увеличат. Молодые родители из Александровска-Сахалинского обратились с просьбой открыть студенческие ясли и в их городе.