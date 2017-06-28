Пропавшие в Баренцевом море трое рыбаков, вышедшие в воскресенье в море на лодке из бухты Кут Кольского залива, найдены живыми.

Как сообщает ИА «Би-порт», в настоящий момент к рыбакам направлен пограничный сторожевой катер, который эвакуирует их. По данным агентства, один из мужчин находится в тяжелом состоянии, состояние еще двоих рыбаков неизвестно. По факту пропажи рыбаков Мурманский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку.

Напомним, ранее сообщалось, что к поиску пропавших мужчин привлекли корабли и авиацию Северного флота (СФ). В воскресенье, 25 июня, рыбаки сообщили спасательным службам о неполадках в двигателе, однако, устранив поломку, они направились домой, после этого связь с ними была потеряна.