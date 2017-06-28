Пассажирский Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, вылетевший утром в среду из аэропорта Домодедово по маршруту Москва–Варадеро (Куба), вернулся в порт вылета. Командир самолета принял такое решение из-за отказа одной из систем автоматизации.

При этом вылет самолета из столицы должен был состояться в 2:00 мск, однако вылетел он лишь в 8:11 мск, передает «ТВ Центр».

Пассажирам вернувшегося самолета предоставят резервный борт, отметили в пресс-службе аэропорта.

«Планируется, что вылет состоится в 14:30 мск», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы.