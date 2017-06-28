В Microsoft заявили о способности антивируса компании защитить от вируса-вымогателя Petya.

В сообщении компании сказано, что ПО Microsoft способно своевременно обнаружить вирус и обезвредить его. В частности, в новом обновлении безопасности (MS17-010), выпущенном для всех платформ от Windows XP до Windows 10, был предотвращен один из способов распространения вируса Petya. Также, сообщает RNS, компания выразила готовность помогать пострадавшим пользователям по всему миру.

Серия хакерских атак прошла 27 июня по многим странам мира, включая Россию и Украину. Хакеры заражали компьютеры банков, компаний и госучреждений вирусом-вымогателем Petya.A.

По информации руководителя глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» Костина Райю, вирус использует поддельную электронную подпись Microsoft.