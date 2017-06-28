Основным отличием переписи населения 2020 года станет применение информационных технологий во время опросов граждан, сообщил глава Росстата Александр Суринов.

«В законы внесены изменения определенные, теперь мы можем собирать данные о людях по интернету, использовать электронные опросники. С этой точки зрения всё готово, остается пока вопрос с финансированием», — сообщил глава Федеральной службы государственной статистики.

Он также отметил, что методы проведения опросов будут зависеть от объемов финансирования. По словам Александра Суринова, объем средств, необходимый для проведения переписи в 2020 году, составляет около 50 млрд рублей.

Вместе с тем глава Росстата пояснил, что серьезных изменений в переписной лист вноситься не будет, но ведомство проработает меры для объективной оценки миграции.