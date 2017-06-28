Отличием переписи 2020 года станет применение информационных технологий
Основным отличием переписи населения 2020 года станет применение информационных технологий во время опросов граждан, сообщил глава Росстата Александр Суринов.
«В законы внесены изменения определенные, теперь мы можем собирать данные о людях по интернету, использовать электронные опросники. С этой точки зрения всё готово, остается пока вопрос с финансированием», — сообщил глава Федеральной службы государственной статистики.
Он также отметил, что методы проведения опросов будут зависеть от объемов финансирования. По словам Александра Суринова, объем средств, необходимый для проведения переписи в 2020 году, составляет около 50 млрд рублей.
Вместе с тем глава Росстата пояснил, что серьезных изменений в переписной лист вноситься не будет, но ведомство проработает меры для объективной оценки миграции.