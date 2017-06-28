Высшие учебные заведения Татарстана сокращают количество бюджетных мест. В этом году для приема в вузы на бюджетной основе выделили 15 тыс. 806 мест. А в прошлом году таких мест было 16 тыс. 56, сообщил замминистра образования и науки Татарстана Андрей Поминов.

В республиканском ведомстве сокращение бюджетных мест объясняют государственной политикой в сфере образования, цель которой – оптимизация системы высшего образования.

Как, в свою очередь, отмечает ProKazan.ru, сокращают в основном такие направления, как юриспруденция, сервис и туризм, СМИ, языкознание, литературоведение, экономика и управление.