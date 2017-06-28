В 2017 году в Подмосковье закроют два мусорных полигона в Пушкинском и Чеховском районах. Об этом журналистам рассказал министр экологии Московской области Александр Коган, передает «РИА Новости».

«Раньше срока в этом году будут закрыты «Царево» и Кулаковский полигон», — пояснил он.

По словам Александра Когана, в 2013 году, когда началась работа по закрытию мусорных полигонов в регионе, было 39 свалок. Сейчас 22, включая «Кучино» в Балашихе, закрыты.

Решение о незамедлительном прекращении эксплуатации балашихинского мусорного полигона было принято по поручению президента России Владимира Путина.