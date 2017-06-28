Прокуратура Нижегородской области требует заблокировать видеоматериалы для начинающих зацеперов, размещенные в интернете, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки было выявлено несколько сайтов, на которых размещена подобная информация. Отмечается, что данные видеоматериалы содержат сведения о деятельности, представляющей угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Надзорное ведомство направило заявление в суд с требованием признать эту информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Иск находится на рассмотрении, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Зацепинг — это экстремальный способ передвижения на транспортных средствах с их внешней стороны. Чаще всего для этого зацеперы используют электрички и последние вагоны метро.