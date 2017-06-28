В Ленинском судебном районе ЕАО мировым судьей Октябрьского участка рассмотрено дело в отношении 52-летнего гражданина КНР. Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу в размере, не превышающем 10 тыс. рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Суд установил, что ранее не судимый гражданин КНР 28 марта 2017 года пытался дать взятку в размере 300 юаней (около 2,5 тыс. рублей), чтобы уклониться от административной ответственности за совершение правонарушения. Сотрудник МО МВД России «Ленинский» денежные средства не принял, а иностранного гражданина задержали сотрудники полиции, сообщает ИА EAOMedia.

Вынося приговор суд учел степень тяжести совершенного правонарушения, положительные характеристики подсудимого, его активную помощь следствию. В ходе заседания мужчина полностью признал свою вину.