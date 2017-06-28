Нижегородские полицейские накануне днем задержали пятерых правозащитников из Италии, планировавших встретиться с членами Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области.

Как сообщает ИА «НьюсНН», задержанными оказались члены правозащитной организации «Антигона». Председатель межрегиональной общественной организации «Человек и закон» Ирина Протасова прибыла в Нижний Новгород вместе с итальянскими коллегами из Йошкар-Олы, чтобы показать иностранцам город, однако встречу прервали сотрудники правоохранительных органов. По информации агентства, законность визита иностранных правозащитников потребовал проверить житель Казани. Полицейские обвинили иностранцев, которые въехали в страну по туристической визе в том, что они, якобы ведут в РФ профессиональную деятельность.

По состоянию на 19:30 27 июня правозащитников удерживали в отделе по вопросам миграции на улице Голованова, 23. О том, где время находятся участники правозащитной организации в настоящее, не сообщается.