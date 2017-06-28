Власти Москвы планируют начать реконструкцию МКАД, которая затронет участок от Каширского до Варшавского шоссе, в 2017 году. Об этом сообщил в среду руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, в ходе работ запланировано построить три тоннеля и дополнительные съезды, реконструировать 4 км дорог, выполнить реконструкцию съездов в составе транспортных развязок на пересечении МКАД с Востряковским проездом и Липецкой улицей.

Сейчас завершаются работы по проектированию объекта, передает телеканал «360».

«Расходы на проектирование и осуществление работ по реконструкции участков МКАД включены в адресную инвестиционную программу Москвы», — цитирует руководителя департамента строительства «Интерфакс». Бочкарев добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил выделение необходимых средств.