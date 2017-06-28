В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене национального роуминга. Авторами инициативы стали депутаты «Справедливой России», передает «РИА Новости».

По словам лидера фракции Сергея Миронова, внутренний роуминг в России был введен для компенсации издержек сотовым компаниям, вынужденных осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи.

«Сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности», — подчеркнул он.

По мнению Сергея Миронова, предложенная инициатива повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов.