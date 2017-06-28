Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в день рассмотрения сенаторами резонансного закона о реновации московских пятиэтажек пообщалась с противниками этой затеи возле здания верхней палаты парламента. Выйдя около 9:00 мск на улицу к пикетчикам, она заявила, что не видит поводов отклонять этот закон.

Инициатива властей предполагает ликвидацию в столице около 4,5 тыс. старых типовых зданий 1957–1968 годов постройки с переселением жильцов в новые дома. Предполагается соблюдение интересов переселенцев: о сносе можно говорить, когда с ним согласны две трети собственников. По оценке мэрии, новые квартиры будут на 25–30% дороже старых.

«Сегодня у Совета Федерации нет никаких юридических оснований отклонить этот закон, потому что он существенно доработан и в полной мере защищает права граждан», — заявила Матвиенко, общаясь с пикетчиками.

По ее словам, реновация не нарушает прав москвичей, и юристы тщательно проверили закон на предмет соблюдения конституции. Кроме того, реновация — не принудительная, и сами граждане решают, участвовать ли в ней.

Она также пообещала, что сенаторы будут внимательно следить за реализацией закона.

«И если возникнет необходимость что-то уточнить, что-то изменить, мы всегда это сделаем», — пояснила спикер.

Обращаясь к руководителю московского отделения «Яблока» Сергею Митрохину, стоявшему возле здания СФ с плакатом против реновации и предлагающему отложить одобрение закона сенаторами, Матвиенко также напомнила о проведении парламентских слушаний с участием жителей.

«Не знаю, видели ли вы последнюю версию этого закона. Последний вариант и первый, который был внесен, — это две огромные разницы. И максимально в конечной редакции закона учтены пожелания граждан», — подчеркнула спикер.

Пикет возле здания Совфеда собрал лишь несколько человек, и Матвиенко не могла не отметить малочисленность протестующих.

«Скажите, почему здесь нет жителей пятиэтажек?» — спросила она Митрохина, не согласившегося с ее аргументами в поддержку реновации.

Пообщавшись с несколькими собравшимися около 20 минут, Матвиенко ушла, а Митрохина, настаивавшего на повторном обсуждении закона, увели полицейские.

Финальный список домов, подлежащих сносу в рамках программы реновации, будет раскрыт после вступления закона в силу — в случае утверждения Советом Федерации он еще должен быть подписан президентом. Очередность сноса домов и переселения их жителей будет зависеть от степени износа зданий.