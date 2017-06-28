Компьютерный вирус-вымогатель Petya атаковал системы Польши, сообщает портал niebezpiecznik.pl.

«Как и в мире, проблема коснулась компаний логистической отрасли. Также небольшие компании, сервисно-торговые центры, которые не связаны с этим сектором рынка, были атакованы», — говорится в сообщении на портале.

Информацию о поражении компьютерных систем вирусом, от которого пострадали десятки стран, подтвердил директор бюро управления службами безопасности компании Exatel Якуб Сыта. Он также отметил, что масштаб этой атаки станет известен в среду. Кроме того, премьер-министр Польши Беата Шидло собирается созвать кризисный штаб из-за недавних кибератак.

Объектами атаки вредоносной программы стали нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Позже стало известно, что вирус-вымогатель Petya распространился по всему миру. Программа блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную $300.