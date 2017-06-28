Около 3 тыс. общественных наблюдателей будут контролировать единый государственный экзамен по математике. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Ход экзаменов в регионах будут контролировать более 1,8 тыс. общественных наблюдателей, около 1 тыс. онлайн-наблюдателей и сотрудники Рособрнадзора», — говорится в сообщении.

В соответствии с расписанием 2017 года, ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в резервный срок проводится 28 июня.

Свои результаты участники ЕГЭ узнают не позднее 11 июля.