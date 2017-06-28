В районе Хабаровской ТЭЦ-2 опять зафиксировали масштабный сброс нефтепродуктов из коллектора Курча-Мурча в реку Амур. По мнению региональных экологов, в реку слили более 10 т отходов.

Сейчас площадь загрязнения исчисляется сотнями квадратных метров. Вдоль всей береговой линии видны нефтяные пленки, а ширина полосы составляет почти 10 м. Как сообщают представители ОНФ, судя по произошедшему, источника загрязнения реки Амур так и не нашли. Они также выразили обеспокоенность отношением власти к таким серьезным экологическим проблемам. ОНФ намерены привлечь к решению проблемы лучших экспертов страны, сообщает ИА AmurMedia.

Сброс нефтепродуктов в реку Амур в районе коллектора происходит систематически. Виновников публично разыскивали природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, различные ведомства Хабаровска. За день до очередного сброса отходов министерство природных ресурсов края распространило информацию, что загрязнение происходит по вине Хабаровской ТЭЦ-2.