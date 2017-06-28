Ремонт купольной части здания Уфимского государственного цирка начнется не раньше 2018 года. Соответствующее решение было принято совещании с участием генерального директора Росгосцирка Дмитрия Иванова в конце прошлой недели, сообщает «Коммерсант-Уфа».

По информации издания, на совещании также присутствовали представили уфимской мэрии, регионального МЧС и министерства культуры республики.

Директор уфимского цирка Гузель Туктарова пояснила, что обычно ремонт в цирках ведется год-полтора.

«Поэтому отметить 50-летие цирка в 2018 года в здании вряд ли получится», — приводит слова Туктаровой «МедиаКорСеть».

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что в ходе прокурорской проверки в здании цирка было выявлено частичное разрушение бетонных конструкций под куполом. Металлические элементы серьезно пострадали, а крыша здания, построенного 50 лет назад, находилась в аварийном состоянии. Согласно планам государственной цирковой компании, уфимский цирк предполагалось закрыть на капитальный ремонт в 2018 году. На реконструкцию здания планировалось затратить порядка 400 млн рублей, однако по решению суда использование здания учреждения было запрещено.

За время проверки и судебного разбирательства по делу эксплуатации учреждения было проведено три экспертизы. Последняя из них подтвердила, что здание небезопасно. В настоящее время доступ на территорию цирка ограничен.

Уфимский государственный цирк был открыт 5 ноября 1968 года. С этого времени в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. На арене цирка выступали такие легендарные артисты, как Юрий Никулин, Олег Попов, дрессировщики, народные артисты России Тереза Дурова, братья Запашные, Николай Павленко и многие другие.