Почти треть жителей российских городов-миллионников намерена смотреть матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos Comcon.

Так, только 9% опрошенных заявили, что регулярно смотрят футбольные матчи на стадионе, но 31% респондентов намерены посетить матчи Чемпионата мира — 2018. По Москве и Санкт-Петербургу эти показатели составляют 12% и 29% соответственно.

При этом о желании смотреть теле- и интернет-трансляции матчей чемпионата заявили 31% опрошенных (в Москве и Санкт-Петербурге — 36%).