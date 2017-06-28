Списание Россией долгов Киргизии является хорошей основой для развития отношений. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Киргизии Чыныбаем Турсунбековым, передает ТАСС.

Он отметил, что в Госдуме поддерживают соответствующий шаг президента РФ, направленный на укрепление стратегического партнерства и на развитие отношений между странами.

«Если смотреть в будущее, то, конечно, такие решения будут хорошей основой для развития отношений», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее, в ходе визита киргизского лидера Алмазбека Атамбаева в Москву было подписано соглашение о списании долга Киргизии перед Россией в размере $240 млн.