Матвиенко: оснований отклонять закон о реновации нет
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не видит оснований для отклонения закона о реновации верхней палатой парламента.
«Сегодня у Совета Федерации нет никаких юридических оснований отклонить этот закон», — сказала Матвиенко, общаясь в среду утром с пикетчиками у здания СФ.
Сенаторам в среду предстоит рассмотреть закон о реновации, который ранее приняла Госдума.
Снос последней пятиэтажки первого периода индустриального домостроения (дома планировки К-7) в Северо-Западном округе Москвы
К-7 — первая серия панельных домов, спроектированная советским инженером-строителем Виталием Лагутенко, из-за чего такие дома называли не только хрущевками, но и лагутенковками
Серия К-7 стала основой массовой жилой застройки, развернувшейся в 1960-е годы
Отличительной особенностью конструкции стало в том числе отсутствие балконов
Много таких домов до последнего времени можно было обнаружить не только в разных районах столицы, но также в Подмосковье, Петербурге, Мурманске, Астане, Саратове и Заполярном
Последняя пятиэтажка серии К-7 в СЗАО перед сносом
Во время сноса хрущевки на северо-западе Москвы