Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не видит оснований для отклонения закона о реновации верхней палатой парламента.

«Сегодня у Совета Федерации нет никаких юридических оснований отклонить этот закон», — сказала Матвиенко, общаясь в среду утром с пикетчиками у здания СФ.

Сенаторам в среду предстоит рассмотреть закон о реновации, который ранее приняла Госдума.