Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман взял декретный отпуск. Об этом написала «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

По словам депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус, он взял отпуск на три года.

«Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — отметила она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящий момент Снежана Лобарь назначена исполняющей обязанности гендиректора театра.

Ранее стало известно, что имущество Кехмана было продано на торгах.