В результате атаки с помощью похищенного вертолета на МВД и суд в столице Венесуэлы никто не пострадал, хотя применялись огнестрельное оружие и гранаты. Об этом заявил министр связи и информации Эрнесто Вильегаса, сообщает «РИА Новости».

Одновременно с нападениями на ведомства в интернете появилась запись видеообращения офицера Оскара Переса, возглавляющего группу нападавших.

«Против него ведется расследование относительно его связей с ЦРУ США и посольством этой страны в Каракасе», — подчеркнул министр.

Также расследуются связи Оскара Переса с экс-министром внутренних дел, который недавно публично подтвердил свои контакты с ЦРУ.