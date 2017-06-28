События Первой мировой войны
Австрийские военные на сербской границе в 1914 году
Солдаты царской армии отправляются на фронт, 1914 год
Линкор Британского королевского флота Irresistible, затонувший после взрыва морской мины в битве у Дарданелл в 1915 году
Французский военный госпиталь
Немецкие истребители на Западном фронте
Русская пехота на позиции в начале Первой мировой войны, 1914 год
Британские тяжелые танки Mark V при пересечении линии Гинденбурга, 1918 год
Вид разрушенного города Ипр после битвы во Фландрии в 1914–1915 годах
Солдаты на борту германской подводной лодки U-35 во время боевой миссии
Солдаты в траншее на посту в Румынии
Русские солдаты на привале около боевого орудия после взятия крепости Эрзерум, 1916 год
Солдаты из 4-го австралийского дивизиона в Бельгии, 1917 год