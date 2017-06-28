Вирус-вымогатель Petya, поразивший компьютеры предприятий и органов власти в Европе и США, добрался до Азии. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Кибератака стала причиной выхода из строя системы управления грузопотоком в крупнейшем индийском контейнерном порту им. Джавахарлала Неру. После поражения вирусом система не распознает принадлежность грузов, сообщило министерство транспорта страны.

Кроме того, главный специалист по защите информации Qihoo 360 Technology Co Чжэн Вэньбинь заявил, что есть признаки распространения вируса в Китае, но масштабных сбоев пока не выявлено.

Распространение вредоносной программы Petya началось во вторник с Украины, системы этой страны больше всего пострадали от вируса. Кроме того, наиболее ощутимо кибератака затронула Италию, Израиль, Сербию, Венгрию, Румынию, Польшу, Аргентину, Чехию и Германию.