Рейсовый автобус, следовавший из города Шарыпово в Красноярск, съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным ведомства, авария произошла сегодня утром на первом километре трассы Ачинск–Назарово. Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, три человека пострадали, им была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. В момент аварии в салоне автобуса находились 14 пассажиров, уточняет ИА FlashSiberia.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время полицейские намерены проверить перевозчика, который организовал движение по этому маршруту.