В декабре в Аргентине состоится конференция стран-участниц ВТО, в рамках которой Россия предложит постепенно сокращать государственную поддержку сельхозпроизводителей, передает «РИА Новости».

Замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев рассказал журналистам, что подобная мера позволит уравнять конкуренцию на мировом рынке.

«Есть целый ряд стран, объемы внутренней поддержки сельского хозяйства которых значительно выше, чем в России. Соответственно, это создает дополнительные конкурентные преимущества за счет существенного субсидирования», — пояснил он в кулуарах «Летнего Давоса» в Даляне.

По его мнению, когда производители выходят на международные рынки, то сталкиваются с неравноправной конкуренцией.