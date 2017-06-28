Сербия в ближайшее время ожидает визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Белград. Об этом сообщил помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович.

«В ближайшее время ожидаем и визита министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу», — приводит «РИА Новости» заявление представителя сербского оборонного ведомства.

Точная дата визита не уточняется.

Ранее представитель ФСВТС России сообщил, что в текущем году Москва намерена поставить Белграду шесть истребителей МиГ-29, а также партии тяжелой бронетанковой техники, в том числе танки.