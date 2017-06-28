Представители Минэкономразвития РФ обсудят с турецкими партнерами «чувствительные» вопросы в сфере экономики на 86-й Измирской международной ярмарке в Турции 18–22 августа. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев.

Он пояснил, что Россия в этом году впервые была приглашена на международную ярмарку в городе Измир в качестве официального партнера.

«Могут быть новые темы для сотрудничества. И как раз, конечно, мы с нашими партнерами из министерства экономики Турции все чувствительные оставшиеся вопросы будем решать», — подчеркнул замглавы ведомства.

Алексей Груздев отметил, что в рамках мероприятия пройдет ряд круглых столов по разным направлениям сотрудничества, в том числе по сельскому хозяйству и машиностроению.