Воздушную атаку на верховный суд Венесуэлы осудил президент Боливии Эво Моралес, передает ТАСС.

По его мнению, за нападением стоят представители правых сил, пытающиеся устроить государственный переворот.

«Молчание генерального секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро доказывает его пособничество путчистам, которые совершили теракт против демократии Венесуэлы», — написал в своем «Твиттере» Эво Моралес.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас подтвердил, что во вторник вечером полицейский вертолет облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал верховный суд страны.

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, с вертолета сбросили две гранаты, одна из которых не взорвалась.