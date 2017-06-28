Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт был зарегистрирован в министерстве юстиции США как иностранный агент, пишет ТАСС.

По данным Associated Press, Манафорт работал в качестве политического консультанта на Украине. В 2012-2014 годах его фирма получила от украинской Партии регионов более $17 млн за оказание консалтинговых услуг.

В августе прошлого года он ушел с поста главы избирательного штаба Трампа из-за обвинений в неофициальном получении миллионов долларов от Виктора Януковича.

Ранее бывший помощник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Его обвиняли в лоббистской деятельности в интересах Турции в прошлом году.