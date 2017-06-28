Министр обороны Японии Томоми Инада должна продолжить работу, несмотря на скандал, вызванный ее высказываниями. Об этом заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга, передает ТАСС.

«Хотелось бы, чтобы она, дав пояснения должным образом, продолжила свою работу», - пояснил он.

Поводом для скандала стало выступление Инады от имени министерства обороны в поддержку кандидата от правящей Либерально-демократической партии. Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Ренхо заявила, что ее заявления нарушают конституцию и ряд законов, после чего потребовала от главы ведомства уйти в отставку.