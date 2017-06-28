В одном из дворов жилого дома в Екатеринбурге под колеса автомобиля попала 9-летняя девочка. ЧП произошло накануне, во время сильного дождя. На ребенка наехала Lada Kalina.

Как сообщает ТагилСити.Ру, девочка с другими детьми гуляла на детской площадке. Начался дождь, и дети побежали под укрытие. Водитель не заметил ребенка из-за припаркованных на обочине автомобилей.

Сейчас девочка госпитализирована с переломом голени. По факту случившегося проводится проверка.