Переменная облачность и тепло ожидаются в Москве 28 июня, сообщили в центре погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет сохраняться в пределах 21–23 градусов тепла, в Подмосковье может подняться до плюс 24 градусов.

«Благодаря антициклональной деятельности, сегодня в столичном регионе ожидаются вполне комфортные погодные условия», — отметили в центре.

В «Фобосе» также уточнили, что осадков в Москве и области 28 июня не ожидается. Ветер западный, 2–7 м/с.