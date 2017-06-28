Шестеро подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) задержаны в Испании, Великобритании и ФРГ. Об этом в среду сообщило МВД Испании в своем аккаунте в Twitter.

Из них четыре человека были задержаны в городе Пальма-де-Майорка на Балеарских островах в Испании, еще по одному подозреваемому — в Великобритании и Германии.

При этом издание Pais сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что задержания проходили в рамках контртеррористической операцию, которую одновременно проводили силы трех стран. По данным полиции, подозреваемые участвовали в вербовке, распространении пропаганды и отправке боевиков в Сирию и Ирак.