Авиакомпания эконом-класса Vanila Air заставила пассажира на инвалидной коляске ползком подниматься на борт самолета.

Как сообщает агентство Kyodo, мужчина приобрел билеты до города Амами на юге Японии. Но на стойке регистрации ему было отказано в посадке, так как тот «не может ходить, соответственно и сесть на борт самолета». В итоге забраться в самолет ему помог друг, который поднял его на руках.

Но на обратном пути авиакомпания запретила помогать инвалиду и заставила мужчину, у которого парализованы ноги, ползком преодолеть 17 ступенек трапа.